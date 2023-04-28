印尼西部快艇超载翻船 至少11人死亡

印度尼西亚西部廖内群岛省附近海域星期四（4月27日）发生客运快艇倾覆事故，造成至少11人死亡、九人失踪。

新华社报道，根据廖内群岛省应急部门提供的信息，这艘快艇从廖内群岛省因德拉吉里希利尔地区出发，前往省会丹戎槟榔，于当地时间27日下午4时（新加坡时间当天下午5时）左右倾覆。目前，事故造成11人死亡、九人失踪。由士兵、警察和志愿者等组成的联合救援队已救起58人。

廖内群岛省应急部门新闻发言人库库·维多多说，事发快艇载有约80名乘客，严重超载。船上人数有待进一步确认，死亡与失踪人数可能上升。