乌军：仍控制进入巴赫穆特的关键补给线

乌克兰军方发言人星期六（4月29日），乌军仍控制着进入乌东顿涅茨克地区小镇巴赫穆特的关键补给线，但情况艰难。

路透社报道，巴赫穆特战役持续胶着，乌克兰军事发言人切列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）说，几个星期以来，俄军为夺取一条补给线，持续发动炮袭。这条补给线被乌军称作“生命之路”。

切列瓦蒂直言，守卫“生命之路”的过程十分艰难，但乌军仍掌控着这一阵地，没有让俄军“切断”他们的后勤保障。

据了解，“生命之路”是巴赫穆特和西部城镇恰索夫亚尔市（Chasiv Yar）之间的一条重要补给线，两地相距约17公里。

前线战役持续胶着似乎也打击不了乌军守卫家园的决心，乌军副营长日前说，即使身心俱疲也要坚守阵地。（法新社）

军事专家分析称，若巴赫穆特被攻陷，恰索夫亚尔或成为俄军下一个打击目标，尽管当地地势较高，且乌军似乎已在附近修建了防御工事。

俄罗斯瓦格纳雇佣军的创办人普里戈任则说，他的部队已在巴赫穆特推进了大约100至150米，指乌军在当地的阵地仅有不到3平方公里。

4月23日，一名乌军在攻防战中，使用D30型122毫米牵引榴弹炮。（路透社）

但普里戈任补充说，前线冲突导致至少94名瓦格纳雇佣兵死亡，指若拥有足够弹药，死亡人数能减少五倍。

今年2月下旬，普里戈任谴责俄军方禁止部下向瓦格纳士兵提供弹药，且不协助武器空运，指俄罗斯官僚主义阻碍进攻进度，刻意造成武器短缺，推升瓦格纳士兵的死亡人数。