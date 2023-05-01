俄扩大间谍搜捕行动 谈论政治压迫视为“叛国”

自俄乌战争爆发以来，俄罗斯根据新的军事审查法，在国内逮捕了数百名被控犯有“间谍罪”等叛国罪的俄国人，且搜捕范围将进一步扩大。

美国“政治”（Politico）新闻网站星期一（5月1日）撰文称，俄罗斯安全部门专家索尔达托夫（Andrei Soldatov）说：“国家（克里姆林宫）已决定大幅扩大被控犯有叛国和间谍罪的‘目标名单’。”

上周，俄罗斯总统普京签署法律，将叛国罪行的刑期延长至20年或终身监禁。

俄罗斯议会上院联邦委员会国防委员会主席克里莫夫（Andrei Klimov）警告：“目前的情况是，这一（叛国）条款可能会被更广泛地应用。”

普京上周签署法律，将叛国罪行的刑期延长至20年或终身监禁。（路透社）

已被解散的权利团体Memorial的主席奥尔洛夫（Oleg Orlov）说：“与外国人喝咖啡谈论政治压迫话题，就可被视为犯有叛国罪。”

和许多人一样，奥尔洛夫看到普京政权与苏联时代的相似之处。苏联时期，数以万计的“国家敌人”被控为外国政府的间谍后，被送往遥远的劳改营或直接被处决；根据定义，“外国人”便是可疑的代表。

4月27日，俄当局在莫斯科市中心举行胜利日阅兵排练。（法新社）

在俄罗斯，叛国罪属于俄罗斯联邦安全局（FSB）的职权范围，使相关案件的审理程序具有独特的保密性，且听证会大多是闭门举行，以免开公众和媒体。

一名妇女戈登，在试图进入法庭参加被控犯下“叛国罪”的儿子的听证会时，被告知“法庭已经满员”，最终在她激烈的抗争下，才得以隔着玻璃窗站在儿子身边。

文中还提及部分对战争不满的俄国人，指这群不敢公开抗议的俄国人，试图通过援助组织捐钱等不太明显的方式支持乌克兰。

但普京政府打压“国家敌人”的反应却十分迅速。据悉，普京入侵乌克兰后三天，俄总检察院便公开警告，称当局将检查“每一个财政或其他帮助（乌克兰）的案例”，以追踪国人的“叛国迹象”。