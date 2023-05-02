石油收入增加财政趋稳 俄将购买人民币充实外汇储备

尽管美欧多国相继对俄罗斯实施了多轮制裁，但随着石油收支增加使公共财政趋稳，俄罗斯或在本月内重新购买人民币充实外汇储备。

彭博社经济研究星期一（5月2日）指出，俄罗斯的能源收入有望超出目标水平，使当局能在5月恢复购买外汇，预计最初的交易额为每个月2亿美元（约2.67亿新元）左右的人民币。

受美欧制裁影响，人民币成为俄罗斯的主要交易货币之一，俄罗斯仰赖人民币以对约1540亿美元财富基金进行交易。

据悉，俄罗斯财政部将于本周晚些时候发布相关公告。

为了弥补预算赤字，莫斯科出售了外汇储备中的人民币资产。但在过去两个月，这类出售已在减少，4月的出售总额接近2月的一半水平。

自由控股公司Freedom Holding Corp分析师米尔查科娃（Natalia Milchakova）说：“对于市场来说，俄罗斯重新开始充实（外汇储备）而不是动用储备，这一点很重要……这甚至可能对卢布产生积极影响。”

人民币在俄交易总额3月升至39%创纪录

据俄罗斯联邦中央银行4月公布的数据，3月份人民币在俄罗斯外汇市场交易的总份额升至创纪录的39%，美元的份额则下跌至34%。

据了解，早在2022年，俄财政部就开始以人民币代替美元进行市场交易。分析指出，今年年底前，人民币在俄罗斯金融市场的交易量或将超过美元和欧元的总和。