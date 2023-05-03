尹锡悦亚行理事会年会致辞：韩将为印太合作做贡献

韩国总统尹锡悦星期三（5月3日）在仁川市松岛举行的亚洲开发银行（ADB）理事会第56届年会致开幕词，承诺韩国政府将基于包容、互信和互惠的三大原则，为印太地区经济和发展合作做出积极贡献。

韩联社报道，尹锡悦在讲话中指出，在亚开行的支持下，韩国于1968年铺设韩国首条高速公路：京仁高速公路。松岛也因此得以发展成国际化都市，亚开行此次年会在松岛举办，意义非凡。

尹锡悦说，在半导体、二次电池、生物等新产业领域，韩国全球率先研发出多项新技术，且具备顶级制造能力。他承诺，作为核心合作伙伴，韩国将积极参与亚洲国家合力构筑供应链的进程。

尹锡悦表明，韩国将与亚开行成员国共享发展经验，并在气候变化和数码鸿沟等方面贡献外交力量。他强调，消除数码鸿沟、实现碳中和是各国要携手克服的新挑战。

他还介绍，韩国将以本届年会为契机，与亚开行携手，共同在韩设立“气候技术枢纽”，并承诺将通过该机制打造官民可携手解决气候问题的平台。

亚洲开发银行由68个国家或地区组成，旨在消除亚太地区的贫困。本届年会星期二（2日）开幕，为期四天。此次理事会年会是冠病疫情暴发后首次线下举行；预计由财长、央行行长等组成的各国代表团，以及来自国际组织、媒体、学界、金融界和非政府机构等共5000多人会出席理事会年会。