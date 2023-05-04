美联储如预期加息至16年高位 暗示紧缩或告一段落

美国联邦储备委员会（美联储）宣布再次加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调25个基点到5%至5.25%之间，达到16年来最高水平。

美联储也同时暗示，这可能是这一轮加息中的最后一次。

彭博社报道，联邦公开市场委员会（FOMC）星期三（5月3日）在声明中说，将密切关注经济和金融市场的发展情况，并评估对货币政策的影响。委员会还强调，将考虑各种因素，以“确定政策进一步收紧的适当程度”。

此前在3月的声明中，委员会称“预计一些额外的政策收紧可能会是适当的”。本次加息声明中并未出现这句话。有观点认为，这暗示美联储接下来将暂停加息。

美联储主席鲍威尔在新闻发布会上说： “我们不再说我们预期会有进一步加息，是一个很有意义的变化”。不过，被问到这是否意味着6月会暂定加息，鲍威尔表示，将根据收集到的数据并进行多次会议后，在6月的会议上决定。

公开市场委员会成员一致同意把联邦基金利率目标区间，从去年初的近零水平提高至5%至5.25%，达到16年以来的最高水平。鲍威尔说，对加息25个基点的支持“非常强烈”。

针对本次加息是否足以使通胀率回到2%的目标，鲍威尔说，将根据不断收集到的数据来进行持续评估。

鲍威尔还说，自3月初以来，美国银行业情况“大体改善”，但也指出经过过去一年信贷紧缩，银行业的压力“似乎导致家庭和企业的信贷环境更加紧张”，可能让经济活动、招聘和通胀承压。

他说，美国经济可能经历温和衰退，但鉴于薪资上涨幅度趋缓，职位空缺减少而失业率并未随之上升，他认为美国避开经济衰退的可能性，大于发生经济衰退的可能。