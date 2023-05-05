俄外长：克宫遭无人机袭击是“敌对行为”

俄罗斯外交部长拉夫罗夫说，星期三（5月3日）针对克里姆林宫的无人机袭击事件是一种“敌对行为”，俄罗斯将以“具体行动”予以回应。

路透社报道，俄罗斯指这次袭击是乌克兰在美国指使下实施的，目的是刺杀俄总统普京，但乌克兰否认这一指控，美国也指俄罗斯“说谎”。

拉夫罗夫星期五（5日）在印度一个新闻发布会上说：“这显然是一种敌对行为，很明显，基辅的恐怖分子不可能在主子不知情的情况下实施这种行为。”

拉夫罗夫补充说：“我们不会通过谈论’正当理由’与否来回应，我们将以具体行动来回应。”

克里姆林宫发言人说，俄罗斯安全理事会可能在星期五晚些时候讨论克宫遇袭事件。

美国无人机专家认为，飞越克里姆林宫的无人机之所以能避开莫斯科周为大量的防御设施，表明它们可能是从俄罗斯境内发射的。

非营利组织弹性导航和计时基金会主席戈沃德（Dana Goward）说，从2015年起，莫斯科就一直非常关注保护克里姆林宫免受无人机攻击，并开始使用电子对抗措施，通过全球卫星定位系统（GPS）位置的“欺骗”技术自动引导无人机离开。

无人机制造商BRINC的创始人兼首席执行长雷斯尼克（Blake Resnick）则说：“令人惊讶的是，这架无人机能够飞过整个莫斯科，直到克里姆林宫而不被发现和摧毁。”

两架小型无人机星期三袭击克里姆林宫，但遭俄军和情报部门电子防空系统击落，克宫大楼圆顶上仍有明显的烧焦痕迹，无人机残骸似乎也有部分留在圆顶上。

另有分析认为，虽然两架无人机最终都被击落，但它们飞到克宫屋顶一事，暴露出俄罗斯漏洞百出的军事情报与国安体系。