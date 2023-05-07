美国得州商场枪击事件 酿九死七伤

美国得克萨斯州一家繁忙的商场星期六（5月6日）发生枪击事件，造成包括枪手在内至少九人死亡，另有七人受伤。

综合路透社和法新社报道，发生枪击事件的Allen Premium Outlets商场位于达拉斯东北部约40公里的艾伦市（Allen）。该市消防局局长博伊德说，救援人员将至少九名伤者送往地区医院，其中两人已死亡、另有三人情况危急。

达拉斯市警察局长哈维（Brian Harvey）在新闻发布会上说，这名枪手在商场外开始射击后，被一名警察击毙，枪手相信是单独行动。

这起枪击事件造成多人伤亡。（路透社）

据悉，袭击在当地时间下午3时30分（新加坡7日凌晨4时30分）发生时，商场里刚好有一名警察正在处理与枪击无关的事情。

哈维说：“他（这名警员）听到了枪声，走到枪声处，与嫌疑人交火后将他制服，随后叫来了救护车。”

当局尚未公布枪手的身份信息，当警员赶到现场时，枪手与另外六名死者都在商场里，包括一名年仅五岁的受害者。

当地媒体拍摄的录像画面，大批购物者举起双手，冷静地走出商场。商场外的人行道有血迹，还有被白布盖着的尸体。

一名目击者说：“他（枪手）好像是走在人行道上……在外面开枪，他大部分时间都在开枪到处射击。”

艾伦市约有10万常驻人口。