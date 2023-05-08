逾1600人已撤离乌扎波罗热核电站周围

乌克兰基辅市官员星期一（5月8日）凌晨说，俄罗斯对乌克兰发动了另一轮大规模袭击，基辅地区有至少五人受伤。此外，俄罗斯任命乌克兰扎波罗热核电站官员称，超过1600人从这座核电站周围地区撤离。

路透社报道，基辅市长克里琴科在Telegram频道说，位于首都中心以西的索洛米扬卡区（Solomyanskyi）和斯维亚托申区（Sviatoshyn）分别有三人和两人受伤。

他说，一架无人机残骸坠落在斯维亚托申区一栋两层高建筑，对基辅的轰炸还在持续。

基辅军事管理部门说，俄军最新的袭击对基辅造成了一些破坏。

与此同时，乌克兰一地方官员说，乌克兰夜间遭一枚导弹袭击，黑海城市敖德萨（Odessa）传出爆炸声，乌克兰其他地区包括首都基辅也响起空袭警报。

莫斯科任命的扎波罗热俄罗斯控制区官员星期天晚上说，1679人已从扎波罗热核电站周围地区撤离，其中包括660名儿童。

扎波罗热俄罗斯控制区州长巴利茨基在Telegram短信平台上说：“扎波罗热地区的前线居民现已被安置在别尔江斯克（Berdiansk）的临时住宿中心。”

联合国核监督机构负责人星期六（6日）警告，俄方任命官员开始疏散扎波罗热核电站附近人员，核电站周围情况现已具有“潜在危险”。

别尔江斯克（Berdyansk）是乌克兰位于亚速海沿岸的港口城市，自去年2月莫斯科入侵乌克兰初期以来一直被俄罗斯占领。

预计乌克兰军方将很快开始发动反攻，以夺回俄罗斯控制领土，包括扎波罗热地区。