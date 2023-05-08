为避免移民涌入 得州将在美墨边境部署特种兵

在墨西哥即将取消所有冠病限制措施之际，为避免寻求庇护者大量涌入美国得克萨斯州，得州将在美墨边境的一些“热门越境点”部署特种部队。

路透社星期一（5月8日）报道，得州州长阿博特（Greg Abbott）在一次新闻发布会上说，这支特种部队将被部署到边境的热点地区，拦截或击退那些试图非法进入得州的移民。

阿博特说，2022年12月，他们在得州埃尔帕索市（El Paso）的边境成功使用了类似战术。而在过去几天里，国民警卫队还在南部布朗斯维尔市（Brownsville）制止了一大批试图非法入境的移民。

阿博特表明，这支国民警卫队旨在遏制激增的非法入境事件，以及确定过境点的安全或将其关闭。据了解，这支特种兵将使用飞机、船只、夜视设备和防暴装备对相关过境点进行监控。

自总统拜登今年1月宣布扩大前总统特朗普时期实施的第42卷（Title 42）移民禁令后，边境人员便有权将非法进入美国的移民迅速驱逐出境。

由于这项行政命令将于星期四（11日）到期，拜登政府承诺将向美墨边境地区派遣1500名军事人员，以应对可能出现的移民潮。

此外，美政府还计划在星期四之前敲定一项新规则，以拒绝为非法越境的移民提供庇护。

阿博特说，他将继续把移民从得州的边境小镇运往到芝加哥和纽约等大城市。