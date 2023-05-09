美媒：得州商场枪击案 枪手或信奉白人至上主义

据多家媒体星期一（5月8日）报道，被指控在美国得克萨斯州一家商场枪杀八人的男子，相信是信奉了白人至上主义和新纳粹主义的思想。

美国全国广播公司新闻网（NBC News）引述两名执法官员的话报道，在被认为与嫌疑人、33岁的加西亚（Mauricio Garcia）有关的社交媒体资料中，调查人员发现针对少数种族或族裔的贴文。

据《纽约时报》引述执法部门的消息称，在一个俄罗斯社交媒体平台上，一个据信是加西亚的用户赞扬了独裁者希特勒，并同情新纳粹主义信仰。这名用户的简介还发表对女性的仇恨言论。

《泰晤士报》引述一名没有透露身份的官员的话报道称，在枪击事件中，加西亚戴着一个带有 “RWDS “字母的补丁，这是 “右翼死亡小组”（Right Wing Death Squad）的缩写，主张用暴力来实现政治目的。

警方确认这位达拉斯居民加西亚是被控于星期六（6日）在达拉斯郊区艾伦的Allen Premium Outlets商场开枪的嫌犯。当局没有公布任何有关他或干案动机的进一步信息，也没有公布受害者的身份，受害者的年龄从5岁到61岁不等。警方在那场枪击事件中，击毙了身穿战术装备并携带AR-15型步枪的加西亚。