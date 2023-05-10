佐科呼吁亚细安国家在区域和平方面发挥作用

印度尼西亚总统佐科说，亚细安国家应在维护区域和平方面发挥作用。

路透社报道，佐科星期三（5月10日）在印尼纳闽巴霍（Labuan Bajo）召开的第42届亚细安峰会上致开幕词，并发出这一呼吁。

印尼为本届亚细安轮值主席国，佐科呼吁亚细安国家对缅甸危机提出看法，并以口径一致的方式发声。缅甸问题可说是亚细安成立以来面对的最棘手问题。

除了缅甸问题，本届亚细安峰会还将讨论的课题包括地区紧张局势和南中国海行为准则。

佐科在正式召开会议前的致辞中问道：“亚细安只会保持沉默吗？还是会成为和平与增长的驱动者呢？”

他说：“我相信我们全体成员国都会同意，亚细安要成功就一定要团结。”

寻求加入亚细安的东帝汶也参加本届亚细安峰会。与会的东帝汶总理鲁阿克（Taur Matan Ruak）说，缅甸恢复秩序是至关重要的，他说：“我们也有义务推动亚细安与国际社会协助缅甸创造和平。”

东帝汶在独立前是葡萄牙的殖民地。

在亚细安峰会召开的几天之前，一个载有印尼和新加坡外交官和救援人员的车队在缅甸境内遭遇袭击。

这起事件发生在5月7日，当时印尼和新加坡外交官乘坐的车辆正开往缅甸东部掸邦首府东枝市（Taunggyi）运送救援物资，却遭到身份不明的武装分子开枪袭击。新加坡外交部8日回复媒体询问时说，两名新加坡驻仰光大使馆人员当时在车上，他们现在安全，已回到仰光。

缅甸军政府未能结束暴力并确保人道主义通道安全，令致力于推动缅甸重返和平进程的亚细安国家倍感挫折。