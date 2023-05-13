美国驻南非大使就言论道歉 两国承诺建立伙伴关系

美国驻南非大使布里格蒂就他之前指控“南非向俄罗斯提供武器”的言论道歉，双方随后承诺建立伙伴关系并共同努力。

新华社报道，南非国际关系与合作部星期五（5月12日）发表声明说，布里格蒂（Reuben Brigety）“毫无保留地向南非政府和人民道歉”。

彭博社报道，总部在开普敦的南非新闻网站News24于5月11日引述布里格蒂说，尽管南非在俄罗斯入侵乌克兰一事上持中立立场，但美国确信，南非向俄罗斯提供了武器和弹药。他说，“赌上我的生命”，确定武器已于去年12月在开普敦西门镇（Simon’s Town）海军基地装载到一艘俄罗斯货船Lady R上。

针对布里格蒂的言论，南非总统府11日发表声明说，该货轮曾停靠南非并非秘密，但就其停靠目的出现的各种说法“至今都没有获得证据支持”。

南非12日的声明说，南非国际关系与合作部长潘多尔当天召见布里格蒂，就后者的上述言论表示“最大不满”。

布里格蒂12日在社交媒体上说，他很高兴有机会“纠正我的公开言论所留下的任何错误印象。”美国国务院发言人对南非将布里格蒂的声明定性为道歉没有异议。

双方都没有提到布里格蒂声称南非正在向俄罗斯运送武器用于乌克兰战争的真实性。官员们同意就事件展开独立调查。

这场争端导致美国与它一直试图拉拢的国家之间出现新一轮的紧张关系。尽管面临压力，南非迄今为止拒绝谴责俄罗斯入侵乌克兰。

美国国务院说，国务卿布林肯与潘多尔进行了交谈，并“强调美国与南非战略伙伴关系的重要性”，这进一步表明，美国决心在这场争端发生后修补关系。