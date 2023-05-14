报道：俄罗斯四架军机在乌边境被击落

俄罗斯当局证实，至少有一架俄军直升机在与乌克兰接壤的俄南地区坠毁；另有一名俄官员和俄媒则表明，俄军共有四架战机坠毁。

路透社报道，俄罗斯南部布良斯克州州长博戈马兹（Alexander Bogomaz）星期六（5月13日）在即时通信平台Telegram发文说，俄军一架直升机在在距离边境约40公里的城镇克林齐（Klintsy）坠毁；但未公开坠机原因。

目前暂不清楚机组人员的伤亡情况，但博戈马兹透露，“有一名妇女受伤已送院就医”，另有五栋房屋受损。

据此前报道，直升机的发动机在克林齐镇附近坠毁前便已起火。

不过，另一份由俄控官员发出的声明却与博戈马兹有所不同。

驻乌南扎波罗热地区的俄控官员罗戈夫（Vladimir Rogov）说，有四架俄飞机在空中被击落，包括两架俄制造的米-8（Mi-8）直升机、一架苏-35战机和一架苏-34战斗轰炸机。

罗戈夫指出，直升机和苏-34的机组人员皆已阵亡，但未提供更多细节。

俄罗斯《生意人报》（Kommersant）则报道称，俄军的苏-34战斗轰炸机、苏-35战机和两架直升机组成了一个突击队，并在毗邻乌东北部的布良斯克地区的一次伏击中“几乎被同时击落”。

“根据初步数据……俄军战机应该对乌克兰切尔尼戈夫地区的目标进行导弹和炸弹攻击，而直升机则在那里为他们提供支持，或是在苏战机的机组人员被击落时，将他们接回。”

俄罗斯国家通讯社塔斯社则报道一架苏-34战机坠毁，但没有说明原因。

据悉，俄罗斯社交媒体上一直流传着几架俄战机在布良斯克地区（Bryansk）坠毁的画面，并显示一架直升机在空中被击后起火；克林齐镇位于布良斯克州西南约164公里。

俄罗斯国防部尚未对这些消息置评。

乌克兰副总理韦列舒克（Iryna Vereshchuk）在社媒上说：“俄罗斯人今天非常不安。我们（乌克兰）可以理解他们，少了两架战机、少了两架直升机。”