岸田首登《时代》封面 专家：日本欲在全球扮演更积极角色

日本首相岸田文雄成为美国《时代》杂志封面人物。专家认为,透过在全球舞台上扮演更积极进取的角色,日本希望实现“国家正常化”,但是绝不可能成为“军事大国”。

美国之音星期二(5月16日)报道,岸田文雄首度成为美国《时代》杂志封面人物,杂志上架日期为5月22日到29日,部分文章内容已刊登在网络上。不过,日本政府相关人士透露,日本外交部认为,网络版文章的标题与内容不符,已向《时代》杂志提出意见。

《时代》杂志5月11日下午将网络文章标题由原本的《岸田文雄首相舍弃多年的和平主义,让自己的国家成为真正的军事大国》,改为《岸田文雄首相让和平主义的日本在国际舞台上扮演更进取的角色》(Minister Fumio Kishida Is Giving a Once Pacifist Japan a More Assertive Role on the Global Stage)。

日本法政大学公共政策研究科教授白鸟浩(Hiroshi Shiratori)说,日本在国际舞台上所扮演的角色绝对不是以军事为主,而是以经济支持、灾难、人道救助等方式,作为强调和平与国际秩序的代表国。

他对美国之音说:“岸田文雄主张强化国家防卫力,这与过去日本在国际间给人的印象迥然不同,或许因此产生所谓‘军事大国’的误解。

日中关系专家、台湾绿洲文教基金会执行长谢文生受访时指出,“不只是岸田文雄,甚至包括前首相安倍晋三在内,目前日本自民党政权的主要权力者极力想通过限制了防卫能力的‘修宪’,以及成为联合国安理会的‘常任理事国’这两道关卡,以实现‘日本国家正常化’。”

前美国海军陆战队上校、日本战略研究论坛高级研究员纽瑟姆(Grant Newsham)认为,日本应该尽早实现“国家正常化”,在国际舞台上扮演其应有的角色,因为日本在过去75年间对于国际秩序的坚持,是维持整个亚洲、甚至全球和平稳定的重要典范,并认为日本会成为“军事大国”是无稽之谈。

他告诉美国之音:“日本根本不可能以军事力量伤害其他的国家,况且日本也没有这种想法。相反的,日本早就扮演了一个对于独裁政权坚持自我防卫的重要典范。现在日本决定站出来发声,不只是为了自身的国家利益,也是为了自由世界的利益。”

纽瑟姆称《时代》杂志原本的标题把岸田内阁形容成走向具有攻击性的“军事大国”,甚至选择一张把岸田文雄拍摄成如同黑道中流的照片作为封面,是非常不符事实的。在七国集团(G7)广岛峰会前如此公布这篇网络文章令人不解。

他说,G7各国与大部分欧洲国家都认同日本对维护和平的努力,并警觉到中国在亚洲造成的威胁,所以北约可能在东京设立第一个在亚洲的办事处。

纽瑟姆也认为,北约在日本设立办事处并不具有立即的军事作用,但这个举措将带来很重要的政治意涵。

他说:“这表示北约,也就是大部分欧洲国家都视日本为盟友,甚至包括其他太平洋地区的民主国家,特别是曾经参加上次北约峰会的韩国、澳大利亚、新西兰。在对抗来自中俄等专制政权的威胁上,欧洲与亚洲的民主国家首先表态立场趋于一致,接下来才是逐渐增加实质抵抗专制政权威胁的防卫合作。”

纽瑟姆说,目前英国、法国、德国能在印太地区提供的军力十分有限。透过设立办事处的政治举措,往后与印太国家的合作会更加顺畅。他指出,中国的抗议正好证实了北约在日本设立办事处的想法是正确的,因为这表示中国受到了压力反弹。