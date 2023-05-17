美高官：削减预算将削弱美国与中国竞争的能力

美国总统拜登的三名内阁成员罕见齐现身国会，他们警告，削减预算将削弱美国在军事、外交和经济上与中国竞争的能力。

路透社报道，美国国务卿布林肯、国防部长奥斯汀和商务部长雷蒙多，星期二（5月16日）一起出席参议院听证会，将美中竞争与美国提高债务上限谈判挂钩，凸显出美国集中全力，把重点放在与中国这个亚洲超级大国的竞争上。

参议院拨款委员会当天就拜登的预算要求和美中关系举行听证会，布林肯、奥斯汀和雷蒙多在听证会上作证。美国内阁部长很少一起在公开听证会上作证，但民主党人和共和党人一直争相表明，他们认为中国政府是华盛顿面临的最大挑战。

参议院拨款委员会主席默里在听证会的开场发言，就驳斥共和党以削减非军事支出作为提高债务上限的提议。

她说：“大家要注意，中国没有为了要不要偿还债务或搞垮自己的经济而在那里争论不休。中国也没有争论到底要不要投资于未来，要不要削减和限制促进竞争力的投资。”

去年，美国国会在跨党派的大力支持下通过了一项范围广泛的晶片与科学法案，授权政府拨款数千亿美元，加大美国在半导体和其他技术领域的优势。

美国立法者现在正在考虑如何阻止中国大陆向台湾发动攻击，改善与第三国家的关系以遏制中国的影响力，收紧条例以阻止美国资本流向中国公司，并限制美国技术流向中国。

雷蒙多在听证会上强调：“与中国竞争……需要充分利用我们的经济、外交和军事手段。”

美国总统拜登和共和党领袖正就提高美国31.4万亿美元（约42万亿新元）的债务上限，以避免美国出现灾难性的债务违约进行艰难的谈判。

拜登和众议院议长麦卡锡等国会领袖星期二再次召开会议后，双方均对达成提高美国债务上限协议有信心，但拜登称“还有工作得做”，并决定缩短他本周的外访行程。