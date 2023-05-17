国际法院6月6日聆讯 乌克兰就马航MH17坠机案起诉俄罗斯

联合国国际法院将于6月6日开始审理乌克兰起诉俄罗斯违反一联合国条约，支持亲俄分裂分子的案件。

路透社报道，国际法院定于6月6日、8日、12日和14日举行为期四天的聆讯。

荷兰法院去年认定案件中提及的亲俄分裂分子对2014年马来西亚航空公司的MH17航班遭击落负有责任。

荷兰法院在审讯中也发现，俄罗斯从2014年5月中旬开始“全面控制”乌克兰东部的顿涅茨克人民共和国军队。

2022年11月17日，荷兰法院对马航MH17空难四名涉案嫌疑人作出缺席判决，其中两名俄罗斯人和一名乌克兰人被判无期徒刑，另外一人被宣告无罪。

三名罪成的被告是俄罗斯情报特工吉尔金（Igor Girkin）和杜宾斯基（Sergei Dubinsky），以及乌克兰分离主义领袖哈尔琴科（Leonid Kharchenko），被裁定无罪的被告是俄罗斯前特种部队成员普拉托夫（Oleg Pulatov）。

俄罗斯外交部说，这一判决“有失公正”，是基于政治动机的判决。

2014年7月17日，马来西亚航空公司的MH17航班从荷兰阿姆斯特丹起飞前往马来西亚吉隆坡，在乌克兰靠近俄罗斯边界地区坠毁，机上298人全部遇难，其中包括196名荷兰人。

2016年9月，荷兰、马来西亚、乌克兰、比利时、澳大利亚五国组建的联合调查团公布报告称，客机被一枚“山毛榉”导弹击中坠毁，该导弹是从乌克兰东部一个亲俄武装控制的村庄发射的。俄方坚决否认对MH17航班坠毁事件负有责任，并指责联合调查团对俄罗斯抱有成见。

2019年6月19日，荷兰主导的这一空难联合调查团宣布对四名涉案嫌疑人提起刑事诉讼，四名嫌疑人被控犯有谋杀罪。2020年3月9日，海牙地方法院正式开庭审理此案。