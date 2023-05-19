消息：俄军或在扎波罗热核电站附近发起反攻

目击者透露，俄军最近几周一直在乌克兰南部扎波罗热核电站内部和周边地区加强防御阵地，并集结更多俄军，预计将在当地发起新一轮反攻。

路透社引述四名目击者星期五（5月19日）报道称，俄军在扎波罗热市周围挖掘了新的战壕和埋设了更多地雷，并在核电站内设置了射击位置和竖起隔离网，以驱逐或吓阻敌方无人机。

上述消息来自两名核电站的乌籍工人，以及两名居住在核电站所在的埃涅尔戈达尔市（Enerhodar）的居民。

非政府组织“核威胁缓解倡议协会”（Nuclear Threat Initiative）主任罗斯说：“核反应堆不是为战区设计的，我不相信它们在战区会是安全的。”

乌克兰国家核能公司（Energoatom）负责人科廷则表明，他不相信乌军会对扎波罗热地区发动攻击，指乌军或试图通过切断供应线迫使俄军撤退。但他说，俄军在核电站的部队人数已从500人上升到1500人。

联合国核监督机构警告，俄军正在增加当地的军事活动，呼吁须抓紧时间采取紧急行动，否则核电站将出现重大事故危险。联合国计划在本月晚些时候向安理会提交一份有关俄乌两国的协议，以保护核电站。

不过，有关俄军挖掘战壕真正动机仍众说纷纭。也有分析认为，俄军集结士兵和布设额外防御措施是为了确保撤退路径不被封堵或准备撤军。