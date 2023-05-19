英智库：认为俄军缺乏战斗力或是错误判断

英国一项研究指出，俄罗斯在入侵乌克兰15个月后改变了作战方式，这一战术转变或对准备发起大规模反攻的乌军构成重大威胁，指认为俄军缺乏战斗力的说法或言过其实。

彭博社报道，伦敦皇家联合研究所（RUSI）星期五（5月19日）发布一份长达30页的报告称，虽然外界认为俄军经常出现运转不畅、过度依赖火炮、士气低落等问题，但人们对这些弱点的关注使他们忽略了俄军在战场上的推进进程。

研究员在今年4月至5月期间，对乌克兰10个旅进行实地采访后得出这一结果。

报告的主要作者雷诺兹（Nick Reynolds）指出，俄军部队远未出现外界认为的师老兵疲。

他说：“社交媒体上有很多东西，说俄罗斯缺乏战斗力，但社交媒体上充斥着双方的宣传，在这个阶段，我们认为需要更清醒的评估。”

报告强调，了解俄军部队如何改变战术，不仅对乌克兰很重要，也对北约成员国很重要。

战争爆发至今，俄罗斯为弥补早期的防空失误，在1200公里前线上的导弹系统与传感器进行了合理连接。这一战术转变很大程度赋予俄军规避和拦截乌克兰高速反辐射导弹（HARM）等武器的能力，并从150公里处击落低空飞行的乌方战机。

眼下，俄罗斯仍在持续完善开展电子战的能力，使乌军每月损失1万架无人机。报告还称，俄军似乎拥有能够实时破译乌克兰加密的摩托罗拉通讯系统。

