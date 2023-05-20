俄副外长：供乌F-16战机将为西方带来巨大风险

塔斯社星期六（5月20日）引述俄罗斯副外交部长格鲁什科说，如果西方国家向乌克兰提供F-16战斗机，他们将面临“巨大的风险”。

格鲁什科（Alexander Grushko）在回答有关提供军事飞机的影响的问题时作出上述说明；乌克兰一直在向北约国家请求提供这些飞机。格鲁什科说：“我们看到，西方国家仍在坚持升级的设想。这给他们自己带来了巨大的风险。无论如何，我们的所有计划都会考虑到这一点，我们有一切必要的手段来实现我们设定的目标。”

美国总统拜登星期五（19日）在日本广岛举行的七国集团（G7）峰会上告诉其他G7领导人，他将允许乌克兰飞行员接受F-16战机的培训，并计划批准其他国家将美国制造的F-16战机转移到乌克兰。美国官员说，F-16战机联合培训计划将在几周内启动，并在乌克兰以外的欧洲地点进行，训练和交付F-16战机的时间最快为18个月。

其中一名官员说：“参与这项计划的国家联盟将决定何时提供战机，将提供多少架，以及由谁提供。”虽然这名官员没有说明哪些国家将参与，但英国首相苏纳克说，英国将与荷兰、比利时和丹麦合作，“让乌克兰获得它所需要的空中作战能力”。英国、比利时和荷兰对拜登的决定表示欢迎。

丹麦国防部在拜登宣布决定后说，它已做好提供F-16战机，供乌克兰飞行员接受培训的准备。丹麦为北约成员国之一。