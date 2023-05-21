德总理：为乌提供F-16战机培训 警告俄勿打持久战

德国总理朔尔茨说，西方盟国或为乌克兰飞行员提供F-16战机培训是为了向俄罗斯发出一个信息，既就算莫斯科开展长期消耗战，也不要指望能在乌克兰战争中获得胜利。

路透社报道，朔尔茨星期天（5月21日）在新闻发布会上说：“乌克兰飞行员的培训是一个相当长期的项目，美国还没有作出最终决定。”

西方国家至今尚未承诺将为乌克兰提供F-16战机。但美国官员透露，总统拜登在日本广岛出席七国集团（G7）峰会时，向其他G7领导人表明他将允许乌飞行员接受F-16战机培训，并计划批准其他国家将美国制造的F-16战机转移到乌克兰。

美国官员说，F-16战机联合培训计划将在几周内启动，并在乌克兰以外的欧洲地点进行，训练和交付F-16战机的时间最快为18个月。

针对中国或对全球供应链和经济安全构成威胁的说法，朔尔茨表明，即使G7成员国同意透过“去风险化”减少对华依赖，但各国仍将确保继续在中国进行大型投资，并继续对华保持供应链和出口等贸易往来。

朔尔茨指出，虽然各国都希望限制中国对全球经济安全的威胁，但“没有人有兴趣遏制中国的（经济）增长”。

美国白宫国家安全顾问沙利文日前透露，G7领导人拟在广岛峰会发表一份对华共同立场声明，指G7寻求降低风险，而不是与中国脱钩。