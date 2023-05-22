称履行攻占巴赫穆特承诺 俄雇佣军25日撤离

俄罗斯雇佣军瓦格纳集团创办人普里戈津说，他的部队已履行承诺，占领乌克兰东部城市巴赫穆特的所有领土，将在本周之内撤离占领区。乌克兰军方则说，仍控制小部分地区，在郊区的战斗也取得进展。

路透社报道，普里戈津星期天（5月21日）在社交媒体平台Telegram发布一段录音讲话说：“瓦格纳没有再发动进攻。瓦格纳今天没有占领任何领土。我们已经攻占了我们承诺攻占的每一寸领土。”

他说：“正如我们昨天所说，我们正在向（俄罗斯）国防部移交阵地，并在（5月）25日离开冲突地区。”

普里戈津20日宣布他的部队已完全控制巴赫穆特，这座乌克兰东部城市遭俄军炮火袭击长达九个多月。但乌克兰总统泽连斯基和军方高官21日均驳斥俄方的说法。

另据《纽约时报》报道，基辅地面部队司令西尔斯基（Oleksandr Syrsky）星期天说，乌军仍然控制巴赫穆特的一小部分地区，在郊区的战斗也取得进展。

西尔斯基在Telegram说：“虽然我们现在仅控制小部分的巴赫穆特地区，但在防御上来说，它的重要性是不容忽视的。”

他还补充说，乌军在巴赫穆特边缘地带的战斗继续取得进展，在战术上而言，“已接近包围整座城市”。

路透社无法核实巴赫穆特战区的有关报道。