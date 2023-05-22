未能与泽连斯基会面 卢拉称感到“不快”

巴西总统卢拉说，他和乌克兰总统泽连斯基没有在七国集团（G7）峰会会面，他对此感到“不快”（upset）。

综合法新社和彭博社报道，泽连斯基希望争取“全球南方”国家（Global South），对入侵乌克兰的俄罗斯采取更强硬的立场。

泽连斯基周末到日本广岛参加G7峰会，与印度总理莫迪在星期六（5月20日）进行了一对一对话，但他并没有和卢拉见面。

泽连斯基星期天在广岛的记者会上说：“我几乎见了所有人，见了所有的领导人。他们都有各自的日程安排，这是我们无法和巴西总统会面的原因。”

记者问他，是否对无法和卢拉见面感到失望，泽连斯基说：“我认为失望的人是他。”

卢拉星期一回国前在广岛召开的记者会上强调，巴乌双方团队已安排他和泽连斯基进行双边会谈，但泽连斯基并没有现身。

卢拉说，“或许他还有其他的安排”，并补充说，未来两人有没有机会见面，将取决于泽连斯基是否愿意“进行和谈”。

印度总理办公室星期六在推特上发文宣布，莫迪与泽连斯基当天在G7峰会的会场边举行了双边会晤。泽连斯基会后在Telegram上说，他邀请印度加入乌克兰的和平方案。

这是2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，莫迪和泽连斯基首次面对面会谈。俄乌战事爆发后，印度仍增加对俄罗斯的能源进口，从未谴责俄罗斯入侵乌克兰。