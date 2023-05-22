俄罗斯称乌克兰“破坏小队”进入俄边境领土

俄罗斯称一支乌克兰“破坏小队”进入俄罗斯与乌接壤的别尔哥罗德州（Belgorod），俄罗斯总统普京已获悉这一情况。

路透社报道，别尔哥罗德州州长格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）星期一（5月22日）在即时通讯应用Telegram发文称，俄罗斯军队和安全部队正在采取措施击退这支乌克兰“破坏小队”。

乌克兰媒体报道，乌克兰军事情报部门则称，这场行动由两个准军事团体的俄罗斯公民所发起。

乌国防情报总局发言人尤索夫（Andriy Yusov）说，俄罗斯自由军团（Freedom of Russia）和俄罗斯志愿团（Russian Volunteer Corps）对这场行动负责。

尤索夫说：“我想我们都只能欢迎持反对意识的俄罗斯公民做出的果断行动，他们已经准备好进行武装斗争，对抗普京的犯罪政权。”

资料显示，俄罗斯自由军团成立于2022年3月，由俄联邦军队的叛逃者、俄罗斯人和白罗斯人的志愿者组成，目的是为了协助乌克兰抵御俄罗斯入侵。俄罗斯志愿团则主要由来自移居乌克兰的俄罗斯右翼人士组成。

乌克兰总统顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）发推文称，乌方与别尔哥罗德的行动毫无关系，“乌方对别尔哥罗德事件表示关切，并正对该情况进行研究。”

他还说，“坦克在任何一家俄罗斯军事商店都有销售，而地下游击组织是由俄罗斯公民组成的。”