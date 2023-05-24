莫斯科：俄边境领土遭大量无人机袭击

继俄当局两天前通报边境州属别尔哥罗德州遭乌克兰突袭小队入侵后，该地区在“一夜之间”遭遇大量无人机袭击。

综合路透社和法新社星期三（5月24日）报道，别尔哥罗德州（Belgorod）州长格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）在即时通讯应用Telegram发文称：“这一夜并不完全平静，有大量的无人机袭击，防空系统处理（拦截）了其中的大部分（无人机）。”

格拉德科夫指出，这支乌克兰小队袭击了对在地的天然气、电力和供水设施，他们正在维修受损设施。另有超550在地居民被紧急撤离到临时住所。

他补充说：“最重要的是，没有人员伤亡。”

这一声明发表的前一天，莫斯科宣布在被入侵的边境地区部署喷气式战机和大炮，克里姆林宫则命令俄军部队防止任何重复性攻击。

克里姆林宫发言人佩斯科夫同日说：“我们的军队、边防军和相关部门正在开展（反击）工作。”

另据俄罗斯军方星期二（23日）消息，俄军已击溃了这支乌克兰突袭小队，杀死了70多名“乌克兰民族主义者”，并将其余的人赶回了乌克兰。但这一消息尚未得到基辅证实。

乌克兰军事情报部门日前称，这场行动由两个准军事团体的俄罗斯公民所发起，分别是俄罗斯自由军团（Freedom of Russia）和俄罗斯志愿团（Russian Volunteer Corps）。