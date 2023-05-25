美媒：无人机袭击克宫或为乌特别部门策划

美国情报机构说，根据美方截获的乌克兰官员的通信，俄罗斯克里姆林宫本月早些时候遭到的无人机袭击很可能是由乌克兰一个特别军事或情报部门策划的。

据美媒星期三（5月24日）报道，美国情报机构不知道是乌克兰哪个单位实施了这次袭击，也不清楚乌总统泽连斯基或他的高级官员是否知道这次行动。

这类对俄罗斯的袭击让美国官员感到不安。美国是乌克兰最大的军事装备供应国家。

近日，美国情报机构注意到乌克兰部队组成了一个松散的联盟，能够在俄罗斯境内外开展有限的行动。美国官员说，其中一些任务可能在泽连斯基几乎没有监督的情况下进行。

美国官员说，除了无人机袭击事件之外，他们认为乌克兰还应为暗杀一位俄罗斯知名社会学家的女儿，杀害一位亲俄罗斯的博客作者，以及在俄乌边境附近的俄罗斯城镇发生的一系列袭击事件负责。

美国官员同样认为，“北溪”管道被炸是亲乌克兰的特工所为，他们与乌政府的关系尚未确定。

俄媒5月3日报道称，乌克兰试图出动无人机袭击克宫，俄方及时采取行动，使无人机出现异常，没有造成人员伤亡或财产损失。俄总统普京没有因袭击受伤，其工作日程照常进行。

随后，泽连斯基发声否认攻击克宫：“我们没有足够的武器来做到这一点。这就是为什么我们不在其他任何地方使用它。”