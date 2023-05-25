克宫：俄方早就指出克宫袭击是乌方策划

美国媒体称，本月初俄罗斯克里姆林宫遭无人机袭击或为乌克兰特别部门谋划，克宫对此回应说，俄罗斯从一开始便指袭击与乌方有关。

路透社报道，《华尔街日报》星期三（5月24日）报道称，根据美方截获的乌克兰官员的通信，克宫本月早些时候遭到的无人机袭击很可能是由乌克兰一个特别军事或情报部门策划的。

不过，美国情报机构不知道是乌克兰的哪个单位实施了这次袭击，也不清楚乌总统泽连斯基或他的高级官员是否知道这次行动。

克里姆林宫发言人佩斯科夫星期四（25日）对媒体说：“我们（遭袭后）立刻就指出袭击的背后是基辅政权。归根结底，到底是基辅政权的哪个单位实施的袭击，并没有什么差别。”

俄罗斯新闻局5月3日发声明称，两架无人机当天袭击克宫，但遭俄军和情报部门电子防空系统击落。俄方称袭击是乌克兰在美国指使下实施的，目的是刺杀俄总统普京，并表明俄方保留报复的权利。

乌克兰当时否认这一指控，美方也说是俄罗斯在撒谎。

乌克兰总统顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）星期四表示，乌克兰与克里姆林宫这起“奇怪而毫无意义的”袭击无关。

他告诉路透社，俄罗斯是试图利用西方对乌克兰可能攻击俄罗斯领土而造成事态升级的担忧，从而减少运往乌克兰的武器供应。