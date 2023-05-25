俄雇佣兵组织开始撤出巴赫穆特 与俄军交接

俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳开始从乌克兰东部重镇巴赫穆特撤离，逐步将部队在当地的阵地转交给俄罗斯军队。

法新社报道，瓦格纳首脑普里戈任星期四（5月25日）在社媒发布的视频中宣布：“我们从今天开始撤出巴赫穆特，将阵地、弹药和一切事务交接给俄罗斯军队……我们撤退休整，做好准备，并将接获新的任务。”

经过近一年的激烈战斗，俄罗斯上星期六（20日）宣布已完全占领巴赫穆特，乌克兰则坚称巴赫穆特并未失守，乌军仍在侧翼推进，依然控制着部分地区。

普里戈任此前已声明，瓦格纳部队将从5月25日至6月1日撤出巴赫穆特。