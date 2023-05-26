俄罗斯启动在白罗斯部署战术核武器计划

俄罗斯在白罗斯部署战术核武器的计划星期四（5月25日）启动。美国谴责这一部署计划，但表明无意改变美国的战略核武器立场，也没有看到俄罗斯准备使用核武器的任何迹象。

路透社报道，白罗斯总统卢卡申科在莫斯科说，战术核武器已按照俄罗斯总统普京签署的命令进行转移，但克里姆林宫尚未证实此事。

正在莫斯科与其他前苏联国家领导人举行会谈的卢卡申科告诉媒体，“核武器已开始移动”。当被问及这些武器是否已在白罗斯境内时，他说：“可能。等我了解之后再告诉你们。”

这是克里姆林宫自1991年苏联解体以来，首次在俄罗斯境外部署此类武器。

普京3月25日接受国家电视台访问时宣布将在白罗斯核部署战术核武器。他指美国与盟友正在与俄罗斯进行一场不断扩大的代理人战争。

俄罗斯国防部长绍伊古在明斯克与白罗斯国防部长会面时，称西方正“竭尽全力延长和升级在乌克兰武装冲突”，他说：“西方集体实际上是在对我们的国家发动一场未宣战的战争。”

美国国务院发言人米勒说，俄罗斯在白罗斯部署战术核武器，是“乌克兰被全面入侵一年多来，俄罗斯不负责任行为的最新例子”。

米勒重申了华盛顿的警告，即在冲突中使用化学、生物或核武器将导致“严重后果”，但他没有具体说明有什么后果。