俄称要求若不获满足 黑海谷物协议7月不再延长

俄罗斯表明，如果俄罗斯粮食和化肥出口问题无法获得改善，黑海谷物出口倡议将不会延长。

路透社报道，俄罗斯入侵乌克兰后，影响乌克兰经黑海港口出口粮食及农产品，在联合国和土耳其的斡旋下，俄乌去年7月达成协议，同意恢复经黑海港口出口粮食，协议有效期三个月，其后两度同意延长协议。

俄罗斯星期四（5月25日）说，如果不能满足俄罗斯粮食和化肥出口的要求，黑海谷物出口协议的有效期将到7月17日为止，允许从乌克兰三个黑海港口安全出口同类产品的协议将不会再延长。

俄罗斯3月也提出同样要求和威胁终止黑海谷物出口协议，莫斯科随后于上周同意将黑海出口协议延长60 天。

自3月至今，俄罗斯似乎有两项优先考虑的要求，一是重新启动将俄罗斯氨输送到乌克兰黑海皮夫登尼港（Pivdennyi）以出口到全球市场的管道，另一要求是将俄罗斯农业银行（Rosselkhozbank）重新纳入环球银行金融电信协会（SWIFT）支付系统。

2022年7月22日，俄罗斯、乌克兰就恢复黑海港口农产品外运分别与联合国和土耳其签署协议。协议的最初有效期为120天。根据协议，参与“黑海粮食倡议”的船只在伊斯坦布尔接受检查并确保船上没有装载任何货物后，可通过海上人道主义走廊前往乌克兰港口装载货物，回程船只再次在伊斯坦布尔接受检查后，可将粮食、食品和化肥运往全球市场。

乌克兰是世界上最大的粮食出口国之一。在俄乌冲突爆发前，乌克兰每年向全球市场供应4500多万吨谷物，其中约九成通过轮船运出。

美国等西方国家于2022年2月26日发布联合声明，将部分俄罗斯银行排除在环球银行间金融通信协会（SWIFT）支付系统之外，并对俄罗斯央行实施限制措施，以防其配置国际储备削弱制裁措施造成的影响。