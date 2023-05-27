格鲁吉亚出现反俄示威 普京感惊讶

俄罗斯恢复与高加索国家格鲁吉亚的航空服务，在这个地跨欧亚两洲的国家引发了反克里姆里宫示威。

俄罗斯总统普京对此感到惊讶，还指示威者“脑筋有问题”。

法新社报道，进入后冠病时代，当世界航空旅行迅速恢复之际，俄罗斯对乌克兰的入侵已进入第二年，而莫斯科也进一步被西方孤立。

上周，一架俄罗斯客机降落在格鲁吉亚。这是2019年以来，俄罗斯飞机首次降落在这个高加索国家。数十名格鲁吉亚人在格鲁吉亚首都第比利斯的机场外进行抗议。

普京星期五（5月26日）与商界人士进行会议时，坦言格鲁吉亚人在机场示威令他“十分惊讶”。

普京在电视讲话中说：“我以为每个人都会说，谢谢你们，太好了。但情况相反，我完全无法理解他们不满什么。”

普京说：“在我看来，他们的脑筋有问题。我不清楚那里到底是什么情况。”

2008年俄罗斯与格鲁吉亚发生了一场短暂但血腥的战争，反俄情绪在这个亲西方国家根深蒂固。

作为对第比利斯反莫斯科集会的回应，俄罗斯于2019年叫停了格鲁吉亚航线服务。

出人意料的是，普京于本月早前宣布解除与格鲁吉亚的飞行禁令，并为格鲁吉亚公民推出一项90天免签证措施。

5月19日，第比利斯的示威者在机场外举牌和拉布条，抗议俄罗斯恢复两国航线，抗议牌和布条上写的是：“你们不受欢迎”和“俄罗斯是一个恐怖主义国家”。

许多格鲁吉亚人指责政府与克里姆林宫秘密合作，但政府坚持必须与俄罗斯维持经济联系。