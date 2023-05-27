印尼巴布亚分离分子恫言 枪毙被挟持新西兰飞行员

印度尼西亚巴布亚分离分子警告，如果各国不在两个月内遵守他们的独立谈判要求，被他们挟持了三个多月的新西兰飞行员将被枪毙。

路透社报道，2月7日，苏西航空公司（Susi Air）的飞机师梅尔滕斯（Philip Mehrtens）把五名乘客送到巴布亚偏远地区的恩杜加（Nduga）。飞机降落后，他就被西巴布亚民族解放军（TPNPB）战士掳走至今。

在星期五（5月26日）的新视频中，明显消瘦的梅尔滕斯举着象征西巴布亚独立的晨星旗帜，许多巴布亚战士围着他。一分析员指，视频中巴布亚战士手握的突击步枪是印尼制造的。

梅尔滕斯对着镜头说分离主义分子只愿意同印尼以外的国家，就巴布亚的独立问题进行对话。

梅尔滕斯在视频中说：“如果不在两个月内满足他们的要求，他们说会对我开枪。”

这个视频是巴布亚叛军发言人桑博姆（Sebby Sambom）发布的，并由位于雅加达的冲突政策分析研究所（IPAC）的分析员迪卡安华（Deka Anwar）进行核试。

新西兰外交部发言人星期六通过电邮告诉路透社，他们对网上流传的照片和视频知情，新西兰政府“正尽一切努力确保这起事件能够和平解决，让梅尔滕斯安全获释”。

同日，印尼军方发言人说，印尼军方将继续按照标准作业程序开展可衡量的行动。

印尼外交部没有回应置评请求。