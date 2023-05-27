俄驳斥拜登言论：指责他人前先反省

俄罗斯星期六（5月27日）驳斥美国总统拜登批评莫斯科计划在白罗斯部署战术核武器，称华盛顿数十年来在欧洲部署的就是这种核武器，并说美国在指责他人前，可以先反省。

路透社报道，俄罗斯星期四（25日）说，它正在推进自1991年苏联解体以来首次在境外部署战术核武器；白罗斯总统卢卡申科说，这些武器已经在移动中。

拜登星期五（26日）说，他对有关俄罗斯推进在白罗斯部署战术核武器的计划表示“极其失望“。美国国务院谴责了俄罗斯的核部署计划。

俄罗斯驻美国大使馆星期六发声明说：“在华盛顿对我们发动的大规模混合战争中，以我们认为必要的手段确保自己的安全是俄罗斯和白罗斯的主权权利。我们采取的措施与我们的国际法律义务完全一致。”

美国称，由于俄总统普京在乌克兰冲突期间的言论，世界面临着自1962年古巴导弹危机以来最严重的核危险，但莫斯科称它的立场被曲解了。普京把乌克兰战争说成是俄罗斯对抗西方侵略者的生存之战，他多次警告说，俄罗斯拥有的核武器比其他任何国家都多，将使用一切手段来保卫自己。

战术核武器用于战场上的战术收益，通常比旨在摧毁美国、欧洲或俄罗斯城市的战略核武器的当量要小。

俄罗斯大使馆称美国对莫斯科计划部署的批评是虚伪的，并说“在指责他人之前，华盛顿可以进行一些反省”。“数十年来，美国一直在欧洲保持着庞大的核武器库。它与北约盟国一起参加了核共享安排，并为针对我国使用核武器的情景进行训练。”