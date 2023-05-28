乌克兰：俄军暂缓对巴赫穆特的打击

据乌克兰官员公布的最新消息，俄军已暂时放缓对乌东重镇巴赫穆特的打击力度，以便对部队进行重组和提升战斗力，称反攻行动或在“一周内”展开。

路透社报道，乌国防部副部长马利亚尔（Hanna Maliar）星期六（5月27日）在即时通信平台Telegram发文说，俄军仍在继续进攻，但总体进攻行动已经减少。

她说：“星期五（26日）和星期六没有任何积极的战斗，无论是在城市还是在侧翼（乌军驻守区）……俄部队正在炮击郊区和通往巴赫穆特的道路。”

马利亚尔认为，俄军减缓打击力度是为了“替换和重新集结部队”，以加强战斗力。

俄罗斯上星期六（20日）宣布已完全攻占巴赫穆特，乌克兰则坚称巴赫穆特并未失守，乌军仍在侧翼推进，依然控制着部分地区。

有关乌军计划发起的反攻行动，乌国家安全和国防委员会秘书达尼洛夫（Oleksiy Danilov）星期六向英媒透露，反攻行动或在“星期天（28日）、下星期一（29日）或一周内”开始。

另据总统顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）的说法，乌军已开始展开破坏俄军供应线或炸毁仓库等初步行动。

5月26日，乌克兰中部城市第聂伯罗（Dnipro）一家医疗设施被导弹击中起火，造成至少两人死亡，数十人受伤。（法新社）

俄南部别尔哥罗德州（Belgorod）州长格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）说，他在星期六试图进入谢贝金诺镇（Shebekino）时遭遇乌军炮袭；该镇距离乌边境以北约7公里。

“我甚至无法从车里出来，无法下车，炮弹在邻近的街道上爆炸……本周，俄罗斯战士向乌边境发起了一次跨境袭击。”