乌克兰：俄军暂缓对巴赫穆特的打击

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更新 / 2023年5月28日 7:39 AM
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发布 / 2023年5月28日 7:36 AM
巴赫穆特战役是俄乌交战以来持续最久、最血腥的战役。乌总统泽连斯基日前将满目疮痍的巴赫穆特与二战时期遭受原子弹轰炸的广岛相提并论。（路透社）
巴赫穆特战役是俄乌交战以来持续最久、最血腥的战役。乌总统泽连斯基日前将满目疮痍的巴赫穆特与二战时期遭受原子弹轰炸的广岛相提并论。（路透社）

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据乌克兰官员公布的最新消息，俄军已暂时放缓对乌东重镇巴赫穆特的打击力度，以便对部队进行重组和提升战斗力，称反攻行动或在“一周内”展开。

路透社报道，乌国防部副部长马利亚尔（Hanna Maliar）星期六（5月27日）在即时通信平台Telegram发文说，俄军仍在继续进攻，但总体进攻行动已经减少。

她说：“星期五（26日）和星期六没有任何积极的战斗，无论是在城市还是在侧翼（乌军驻守区）……俄部队正在炮击郊区和通往巴赫穆特的道路。”

马利亚尔认为，俄军减缓打击力度是为了“替换和重新集结部队”，以加强战斗力。

俄罗斯上星期六（20日）宣布已完全攻占巴赫穆特，乌克兰则坚称巴赫穆特并未失守，乌军仍在侧翼推进，依然控制着部分地区。

有关乌军计划发起的反攻行动，乌国家安全和国防委员会秘书达尼洛夫（Oleksiy Danilov）星期六向英媒透露，反攻行动或在“星期天（28日）、下星期一（29日）或一周内”开始。

另据总统顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）的说法，乌军已开始展开破坏俄军供应线或炸毁仓库等初步行动。

5月26日，乌克兰中部城市第聂伯罗（Dnipro）一家医疗设施被导弹击中起火，造成至少两人死亡，数十人受伤。（法新社）

俄南部别尔哥罗德州（Belgorod）州长格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）说，他在星期六试图进入谢贝金诺镇（Shebekino）时遭遇乌军炮袭；该镇距离乌边境以北约7公里。

“我甚至无法从车里出来，无法下车，炮弹在邻近的街道上爆炸……本周，俄罗斯战士向乌边境发起了一次跨境袭击。”

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