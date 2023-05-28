哈迪：若加入团结政府 新政府须由伊党主导

马来西亚反对党伊斯兰党主席哈迪阿旺声称，有人多次要求与他见面，并建议伊党加入由首相安华领导的团结政府。哈迪阿旺表明，伊党是国会最大党，一旦加入团结政府，新政府必须由伊党主导。

民主行动党元老5月14日建议团结政府邀请伊党加盟后，马国政坛就多次传出团结政府接触伊党的消息。不过，伊党一直不愿证实此事。这次是哈迪阿旺首次谈论此事。

据马国媒体星期天（5月28日）报道，哈迪阿旺星期六（27日）在吉隆坡世界贸易中心（WTC）出席《先知穆罕默德足迹》新书推介礼后的记者会，首次表明伊党对加入团结政府的立场。

哈迪阿旺说：“有人多次联系我，邀我见面，并建议伊党加入团结政府。”他说，团结政府邀请伊党加入，是因为希盟，尤其是公正党知道自己地位不稳，毕竟公正党赢得的马来选区没有伊党那么多。

他认为，一旦伊党加入团结政府，就必须由伊党来领导政府。“因为伊党的国会议员人数是最多的，有43人，全是马来族。”他说，公正党31名国会议员之中，有19名马来族，民主行动党40名国会议员中，只有三名马来族。“现在的政府是由非马来族支配。”

哈迪阿旺说：“邀请伊党加盟，却只让伊党坐在（国会下议院议会厅）后座而不是前座。组织政府时，应该由最大（党）领导。”

哈迪阿旺并未透露邀请他见面者的身份及时间。他说，伊党目前对所有加盟建议都保持开放态度，但这些建议不能乖离伊党的原则、目标及方向。