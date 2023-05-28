美大使指对俄提供武器 南非将成立调查小组

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更新 / 2023年5月28日 6:07 PM
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发布 / 2023年5月28日 6:02 PM
南非总统拉马福萨成立一支三人独立小组，就此前美国大使所称俄罗斯船只在南非港口装载武器一事在六周内完成调查。（路透社）
南非总统拉马福萨成立一支三人独立小组，就此前美国大使所称俄罗斯船只在南非港口装载武器一事在六周内完成调查。（路透社）

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南非总统拉马福萨成立一支三人独立小组，就此前美国大使所称俄罗斯船只在南非港口装载武器一事展开调查。

彭博社报道，南非总统府在星期天（5月28日）的一份声明中说：“该小组将在任命后六周内完成调查，并有望在结束工作后两周内向总统提交报告。”

声明中还说，如果有必要，工作组也可要求延长调查时间。

如果报告能够按时完成，可能会在南非8月举办金砖五国集团（BRICS）峰会之前提交给总统拉马福萨。由于俄罗斯是金砖五国集团成员国，俄罗斯总统普京届时也将出席峰会。

美国驻南非大使布里格蒂5月11日对媒体说，虽然南非在俄罗斯入侵乌克兰一事上持中立立场，但美国确信南非向俄罗斯提供了武器和弹药，并指出武器已于去年12月在开普敦西门镇（Simon’s Town）海军基地装载到一艘俄罗斯货船Lady R上。

南非总统府当天声明，该货轮曾停靠南非并非秘密，但就其停靠目的出现的各种说法“至今都没有获得证据支持”。

南非国际关系与合作部长潘多尔5月12日召见布里格蒂，就后者的上述言论表示“最大不满”。布里格蒂当天发文称很高兴有机会“纠正我的公开言论所留下的任何错误印象”，此举被认为对其言论致歉。

彭博社的报道指出，南非货币兰特已在布里格蒂发表其言论后的四天内暴跌超过5%，随之而来的外交风波有可能破坏南非与美国的贸易协定。

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