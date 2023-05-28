美大使指对俄提供武器 南非将成立调查小组

南非总统拉马福萨成立一支三人独立小组，就此前美国大使所称俄罗斯船只在南非港口装载武器一事展开调查。

彭博社报道，南非总统府在星期天（5月28日）的一份声明中说：“该小组将在任命后六周内完成调查，并有望在结束工作后两周内向总统提交报告。”

声明中还说，如果有必要，工作组也可要求延长调查时间。

如果报告能够按时完成，可能会在南非8月举办金砖五国集团（BRICS）峰会之前提交给总统拉马福萨。由于俄罗斯是金砖五国集团成员国，俄罗斯总统普京届时也将出席峰会。

美国驻南非大使布里格蒂5月11日对媒体说，虽然南非在俄罗斯入侵乌克兰一事上持中立立场，但美国确信南非向俄罗斯提供了武器和弹药，并指出武器已于去年12月在开普敦西门镇（Simon’s Town）海军基地装载到一艘俄罗斯货船Lady R上。

南非总统府当天声明，该货轮曾停靠南非并非秘密，但就其停靠目的出现的各种说法“至今都没有获得证据支持”。

南非国际关系与合作部长潘多尔5月12日召见布里格蒂，就后者的上述言论表示“最大不满”。布里格蒂当天发文称很高兴有机会“纠正我的公开言论所留下的任何错误印象”，此举被认为对其言论致歉。

彭博社的报道指出，南非货币兰特已在布里格蒂发表其言论后的四天内暴跌超过5%，随之而来的外交风波有可能破坏南非与美国的贸易协定。