白罗斯称其他国家也能拥有核武器

白罗斯总统卢卡申科说，如果任何国家希望加入俄罗斯和白罗斯的联盟，这些国家也能和白罗斯一样获得核武器。

路透社报道，卢卡申科在俄罗斯电视台星期天（5月28日）晚上播出的专访中作此表示。

俄罗斯上周启动了在白罗斯部署战术核武器的计划，这是克里姆林宫自1991年苏联解体以来，首次在俄罗斯境外部署此类核弹头，引发西方的担忧。

白罗斯国家安全委员会国务秘书沃尔福维奇早前说，西方国家让白罗斯别无选择，只好在境内部署俄罗斯的战术核武器。他也警告西方国家不要在关键战略课题上“越过红线”。

卢卡申科在受访时说，“必须从战略角度理解”明斯克和莫斯科展现团结的这个独特机会。

卢卡申科说：“哈萨克斯坦和其他国家拥有像我们和俄罗斯联邦这么密切的关系，却没有人提出反对。”

“如果有人担心……那很简单，加入白罗斯和俄罗斯联盟。这样人人都能拥有核武器。”

不过，卢卡申科补充说，这是他个人的看法，并不是俄罗斯的观点。

俄白两国于1999年12月8日签署建立俄白联盟国家条约，规定两国在保持各自国家主权、独立和国家体制的同时，建立邦联性质的国家。2021年11月4日，普京与卢卡申科在俄白联盟国家最高国务委员会视频会议上签署落实联盟国家一体化法令，批准涉及两国28个行业的一体化计划。