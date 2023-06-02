白宫：美国无需以增强核武库威慑俄罗斯和中国

美国白宫国家安全顾问沙利文说，美国不需要以增加核武库规模的方式，威慑俄罗斯、中国，以及和其他对手的联合力量。

路透社报道，沙利文星期五（6月2日）说，若俄罗斯遵守《新削减战略武器条约》规定的核武器限制，那么美国也将遵守这一条约，直到2026年到期。

“美国不需要为了成功威慑竞争对手，把核力量增加到超过竞争对手的总和。”

美国从星期四（1日）起，停止向俄罗斯提供部分《新削减战略武器条约》数据，其中包括美国导弹和发射器的位置，作为回应莫斯科“持续违反”这项协议的举措。

俄罗斯尚未正式退出《新削减战略武器条约》，但在今年2月，俄总统普京签署关于俄暂停履行《新削减战略武器条约》的法律，何时恢复履行将由普京决定。

紧接着，美政府在3月底宣布，已通知莫斯科将停止交换一些核武器数据。此举被外界看作是对俄国宣布暂停履行《新削减战略武器条约》的回应。

《新削减战略武器条约》由俄美两国于2010年签署，2011年2月5日生效，有效期10年。2021年2月3日，俄美双方互换外交照会，完成延长《新削减战略武器条约》有效期协议的相关内部程序，协议即日生效。条约有效期随后延长至2026年2月5日。俄美《中导条约》2019年失效后，这一条约成为两国间唯一军控条约。