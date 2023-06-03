【香会】奥斯汀与东南亚防长就区内多项议题交换意见

美国国防部长奥斯汀与亚细安国家及东帝汶国防部长，在新加坡举行的香格里拉对话场边举行会谈。东帝汶以亚细安观察国身份与会。

根据美国驻新加坡大使馆发表的声明，奥斯汀与文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和东帝汶的防长，就促进本地区的稳定、安全和繁荣交换意见，并就美国和亚细安扩大合作的优先事项进行了讨论。

奥斯汀说，美国和亚细安近期已升级为全面战略伙伴关系，他重申对美国和亚细安合作共事的持久承诺，以及对“亚细安核心”（ASEAN Centrality）架构的支持。

奥斯汀强调，亚细安加八防长会议（ADMM-Plus）在推动多边合作以应对地区挑战方面继续发挥重要作用。与会的亚细安防长和代表团团长则重申，支持美国在东南亚开展合作项目，包括举办ADMM-Plus等重要论坛。

奥斯汀与各国防长也讨论了通过能力建设计划和培训课程，推进与亚细安加八成员的接触机会，以今年9月启动的新兴领导人奖学金计划为例，就是为东南亚文职和国防青年领袖提供学习和建立人脉的机会。

奥斯汀还强调，美国对区域海上安全倡议的持续支持，包括ADMM-Plus的海上安全专家工作组、扩大美国海岸警卫队区域海上执法计划、美国海上安全倡议，以及四方安全对话（QUAD）所倡议的“印太海域态势感知伙伴关系”（Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness）。

另外，奥斯汀也再次对缅甸的局势表示担忧，并感谢亚细安国家继续敦促缅甸军政府，履行它与亚细安国家达成的五点共识。

奥斯汀同时再次表明他对深陷战争的乌克兰的坚定承诺。

奥斯汀和亚细安防长承诺将密切合作以应对本地区的紧迫挑战，并继续进行对话。