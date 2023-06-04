韩国老年人贫困率超40% 为经合组织成员国中最高

韩联社报道，在韩国社会老龄化进程日益加速的情况下，老年贫困问题堪忧，2020年韩国老年人贫困率为40.4%，在经合组织（OECD）成员国中最高。

韩国银行科长吴泰熙和仁川大学助理教授李璋渊星期六（6月3日）发表的论文指出，韩国人平均预期寿命已从1991年的72岁延长至2021年的86岁。但养老金和私人年金制度不完善、提前申领退职金、预期寿命延长、储蓄不足等因素，导致不少老年人面临贫困。

以2020年为准，韩国老年人贫困率达40.4%，在经合组织成员国中位居第一。以2021年为准，65岁以上人群的就业率为34.9%，同样位居经合组织成员国之首。

分析认为，与主要发达国家的老年人较早退休后享受老年生活相比，不少韩国老年人为维持生计仍从事低薪工作。

调查显示，去年韩国68岁劳动者的月均收入为180万韩元（约1860新元），较58岁（311万韩元）少42%。50岁人群的劳动参与率和月均收入分别为97%和371万韩元，但之后逐年下滑，75岁人群的劳动参与率和月均收入仅为27%和139万韩元。

65岁以上人群在总人口中所占比重，预料将从去年的17.5%上升至2070年的46.6%，韩国老年人贫困问题恐进一步恶化。