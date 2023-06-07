美国未确定乌克兰水坝爆炸是否俄罗斯所为

美国白宫仍无法对乌克兰南部水坝遭破坏的原因下定论，但正在评估爆炸是俄罗斯所为的有关报道。

路透社报道，乌克兰南部赫尔松州港口城市新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）的一座大型水坝，星期二（6月6日）被炸。位于第聂伯河的这座水坝自去年被俄罗斯控制。

水坝因爆炸引发决堤，周围的一些村庄被淹没，当地的饮用水和电力供应面临威胁。

美国拜登星期二在白宫内阁会议上说，美国将继续为乌克兰提供支持。拜登说：“我们不会离开。我们会帮助乌克兰。”

同日，白宫发言人柯比说：“我们已看到有关俄罗斯应对水坝爆炸负责的报道。我们正在尽最大的努力评估这些报告，我们正在与乌克兰当局合作收集更多信息，但我们还无法对这起事件做出结论。”

他说，可以确定的是，这起爆炸将给乌克兰人民和该地区带来巨大影响，预计将会导致许多人死亡，迫使数以千计的人疏散，还可能对乌克兰的能源安全造成毁灭性的影响。

基辅指责俄罗斯是幕后黑手，克里姆林宫反指乌克兰蓄意破坏了水坝。

柯比说，现在讨论水坝爆炸对乌克兰计划已久的反攻行动的潜在影响，还为时过早。

他指出，爆炸发生时，水坝是由俄军非法占领和控制，但美国官员尚未确定这是否一起蓄意行为。

当被问及破坏水坝是否构成战争罪时，柯比说，国际法禁止破坏民用基础设施。