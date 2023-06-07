北约下周开展史上最大规模空军部署演习

北约下周将在欧洲开展联盟史上最大规模空军部署演习“空中卫士23”（Air Defender 23），德国军方称已采取一切措施来竭力避免民用航空受到演习影响。

综合路透社和法新社报道，本次“空中卫士23”演习由德国空军主导，将于下星期一（6月12日）开始，为期约10天，届时会有来自25个北约和伙伴国家的约220架军用飞机和近1万名军人参演。

德国空军总长格尔哈特兹（Ingo Gerhartz）星期三（7日）指出，“空中卫士23”的构思产生于2018年，本次演习是防御性质，并不针对任何人，他不期望俄罗斯的军事活动因演习而增加。

格尔哈特兹强调：“北约是在借演习表明，北约的领土是一条红线，我们准备保卫这片领土的每一厘米，但我们不会向加里宁格勒采取任何飞行行动。”

此次演习将包括行动和战术层面的训练，还将训练在与俄罗斯发生冲突的情况下，如何迅速向德国运送空中增援部队。

德国位处欧洲中心，在上述情况发生时，会为北约提供一个主要的物流中心和集结区，并且即使在和平时期，也有超过3万5000名美军驻扎。

谈及演习对民用航空交通可能造成的影响，格尔哈特兹称，演习期间，约2000架航班中的大部分飞机将在北海和波罗的海上空飞行，军方也已经采取一切努力来减少对民用航空交通的干扰。他预计不会出现航班取消的情况，任何延误都只会在几分钟内。

美国空军国民警卫队主任迈克尔·洛（Michael Loh）当天也表明，预计演习对民用航空的流动干扰很小。

演习将集中在德国的空军基地进行，也会涉及荷兰和捷克共和国的地点。美国将向欧洲派出约100架飞机，其中大部分由美国空军国民警卫队提供。