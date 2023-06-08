德国指责俄罗斯炸坝犯“战争罪” 莫斯科反指基辅搞破坏

德国指责俄罗斯总统普京破坏乌克兰境内的卡霍夫卡大坝，欧洲其他北约成员也谴责这是“战争罪”。

到孟买访问的德国国防部长皮斯托里乌斯星期三（6月7日）对记者说：“这是显而易见的战争罪……这是令人难以置信的暴力和破坏行为，我过去认为就连普京也做不出来。”

彭博社报道，德国总理朔尔茨直接指责俄罗斯，称莫斯科摧毁了大坝，以阻止乌克兰发起准备已久的反攻。他说，这是“我们在乌克兰看到的俄罗斯士兵犯下的不可胜数罪行中的最新一宗。”

一名西方官员星期二说，包括美国在内的其他盟国仍在评估谁应负责，但他们倾向于俄罗斯。分析员认为，莫斯科将在军事上受益最大，因为洪水淹没乌克兰军队的潜在攻击通道，使其无法通行。

克里姆林宫否认执行此次袭击，并指乌克兰是卡霍夫卡水电站事故的背后黑手。

国际文传电讯社援引克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫报道，普京下令紧急情况部长组织工作提供帮助，并消除灾难的后果。他将这场灾难归咎于“基辅政权的破坏”。

英国首相苏纳克称。英国军方和情报部门正在努力确定谁应负责。他说：“我们看到俄罗斯有很多次故意攻击民用基础设施。”

他在访问华盛顿期间对TalkTV说：“我认为，这很可恶，如果这次袭击确实是故意的，那么这将代表俄罗斯的野蛮行为突破底线。”

位于俄罗斯占领区新卡霍夫卡（Nova Kakhovka ）的水坝星期二（6月6日）遭炸后，洪水淹过数十个村庄和附近一座城市的部分地区。