美国担忧朝鲜计划向俄罗斯提供更多武器

在朝鲜领导人金正恩誓言加强与莫斯科的战略合作之际，美国担忧朝鲜正在计划向俄罗斯提供更多武器。

路透社报道，美国国务院发言人星期一（6月12日）说，虽然平壤否认曾向俄罗斯出售将用于乌克兰战争的武器，但美国证实朝鲜已在去年11月完成了一批武器交付，包括为俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团提供的步兵火箭弹和导弹。

国务院发言人说：“我们担心朝鲜正在计划向俄罗斯提供更多军事装备。”

星期一是俄罗斯的国庆日，金正恩向俄罗斯总统普京发贺电，还誓言与普京“手牵手”，加强双方的战略合作，以实现建设强大国家的共同目标。