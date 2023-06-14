分析师：美联储6月料暂停加息

美国联邦储备局为期两天的货币政策会议在当地时间星期二（6月13日）正式开始。随着美国通货膨胀放缓，分析师预期美联储在这一轮会议结束后很有可能按兵不动，宣布暂停加息，但仍保留7月或9月再次加息的选项。

星展集团策略师廖裕铭认为美国最新通胀数据足以让美联储暂停加息，“这为美联储提供更多时间来评估即将公布的数据，并衡量未来几个月收紧货币政策对实体经济的影响程度”。

不过他在最新报告中强调，这将是“具有鹰派倾向的暂停加息”，因为美联储仍强调加息周期可能不会结束，当局是否转向将取决于接下来经济数据。

美联储从6月13日起一连两日召开货币政策会议，当局将在新加坡时间星期四（15日）凌晨公布利率决策和经济展望，美联储主席鲍威尔随后举行新闻发布会。

鲍威尔曾表态，美联储领导层宁愿等待以评估过去升息对经济的影响，以及近期一些银行倒闭对信用情况的影响。在通胀仍显著高出目标超过两倍的情况下，美联储可能会强调将保留在7月或9月再次加息的选项。

根据美国劳工统计局公布最新数据，美国5月份消费者价格指数（CPI）同比增长4%，处于两年来最低水平，但仍显著高于美联储目标2%。基于汽油价格下跌，5月整体CPI环比上涨0.1%。

对冲基金Point72资产管理公司首席经济学家马基（Dean Maki）告诉彭博社，对于鲍威尔而言，这将是比较棘手的新闻发布会之一，他的目标应该是让7月加息的可能性保持在合理的高位。