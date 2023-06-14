法国发现大规模虚假信息运动与俄有关

法国发现了一个与俄罗斯有关联的大规模虚假信息运动，散布虚假信息的行为者设立假的法国外交部网站，还以其他政府网站为目标、伪装法国知名媒体，抹黑乌克兰和法国的西方盟友。

路透社报道，这个名为RNN的大规模虚假信息运动，已经开展了一年多，最初源于俄罗斯用以改变乌克兰论述的多语言事实核查平台“向假新闻宣战”（War on Fakes）。

法国外交与欧洲事务部长科隆纳星期二（6月13日）发表声明说：“这场运动主要是通过创建虚假网页来冒充国家媒体和政府网站，并在社媒网络创建虚假账号。”

科隆纳说，虽然法国不能将虚假信息运动直接归咎于俄罗斯当局，但RNN与俄罗斯大使馆和俄罗斯文化机构有关联。

这是法国首次公开承认法国境内出现了与俄罗斯有关联的活动。

法国官员说，由于删除此类域名的过程非常耗时，虚假法国外交部网站在线上15天后才被撤下。

法国政府还特别指出了俄罗斯在非洲进行的活动，称与莫斯科有关联的行为者试图在西非抹黑法国，指西非的正统媒体和社媒平台充斥了有关法国的虚假信息。

西方国家一直非常关注俄罗斯特工利用社交媒体和互联网传播虚假或误导性信息，试图以此制造有利于俄罗斯的舆论，改变世界各国在乌克兰战争中偏向乌克兰的立场。

莫斯科一直以来都否认涉及黑客活动。