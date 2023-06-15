印尼法院否决选制改革 开放式投票得以维持

印度尼西亚宪法法院否决了一项在明年大选前对国家选举制度进行改革的提议，维护权利的组织指这项改革是对民主的攻击。

法新社报道，宪法法院首席大法官安瓦尔·乌斯曼（Anwar Usman）星期四（6月15日）在听证会上表明，他“完全拒绝原告的请愿书”。

法院拒绝了执政党斗争派民主党 (PDI-P)一名成员提出的建议，建议内容是将这个世界第三大民主国家的选举制度转变为只允许政党领导人选择国会议员的封闭式制度。

封闭式投票制度在独裁的前总统苏哈多统治期间使用，并在他于1990年代后期倒台后得以保留。自2008年以来，印尼一直采用公开投票制度，由选民直接把票投给他们所支持的候选人。

法律上的挑战引发了人们担心印尼会回到过去的独裁统治，2月份的总统和国会选举也可能因此推迟，这可能会让总统佐科得以在两届任期以后继续担任总统。由于首席大法官安瓦尔与佐科为姻亲，批评者也质疑法院的独立性。

佐科一再否认他有意将总统任期延长到超过10年。法院裁决之前，议会中的其他八个政党已表明反对执政党所支持的选举制度改革。

执政党斗争派民主党的一名成员以及另外五个人是在去年向法院递交请愿书，主张采用封闭式投票制度，他们的理由是开放系统在候选人之间造成了金钱驱动的竞争。

人权专家批评了该提议。国际特赦组织印尼负责人乌斯曼·哈米德（Usman Hamid）在法院裁决前告诉法新社：“这是对民主的持续攻击……印尼的公民空间受到攻击、印尼的政治反对派受到攻击，现在是选举的完整性受攻击。”

宪法法院星期四作此裁决定意味着人们将在未来的选举中继续投票给个别候选人，而不是选票上的政党。

在2019年的上一次选举中，印尼有1.5亿多的选民，候选人达20万多人。