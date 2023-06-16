美国伊朗正进行对话 寻求“谅解”安排为局势降温

据报道，美国和伊朗正在进行对话，尝试通过“谅解”形式为紧张局势降温。

路透社引述伊朗和西方官员说，美伊将通过会谈，为限制伊朗核计划、释放被伊朗拘留的美国公民和解冻部分伊朗海外资产等议题，逐一制定落实步骤。

这些步骤将被视为一种“谅解”安排，而不是须要美国国会审查的协议。

美国许多立法者反对在谈判中给予伊朗好处，理由包括伊朗为俄罗斯提供军事援助、对国内实施镇压，以及它对攻击美国利益的代理人的支持。

美国国务院发言人米勒否认华盛顿与德黑兰有任何协议。

不过，他说，华府希望德黑兰缓和紧张局势并承诺限制核计划，停止支持发动袭击的地区代理人组织和俄罗斯对乌克兰的入侵，并释放被拘留的美国公民。

米勒说，美国“继续通过外交接触来实现所有这些目标”。他没有提供细节。

一名伊朗官员受询时说：“你可以称之为一个临时协议、一个临时安排或谅解安排，总之双方都希望避免局势进一步升级。”

他说：“首先得做的是，交换囚犯和解冻部分伊朗资产。”

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国时任总统特朗普单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

拜登上任后，从2021年4月起，伊核协议相关方在维也纳举行多轮会谈，讨论美伊恢复履约问题，美国间接参与谈判。

2022年8月初，欧盟向谈判参与方提交了一份关于恢复履行伊核协议的“最终文本”。伊朗和美国随后针对这一文本互相交换书面意见，但谈判自2022年9月起未取得明显进展。