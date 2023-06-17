泽连斯基向非洲代表团表明 俄军不撤就不会有和谈

乌克兰总统泽连斯基在非洲和平代表团到访时宣布，他将举行一场乌克兰－非洲峰会，并希望加强乌克兰和非洲大陆的关系。

路透社报道，泽连斯基星期五（6月16日）在基辅与非洲领导人举行会议后，一起召开联合新闻发布会。

泽连斯基说，他向非洲领导人重申，唯有在莫斯科撤出乌克兰领土后，乌克兰才可能与俄罗斯进行和平谈判。

泽连斯基说：“我在会议中多次明确强调，占领者还占据着我们的领土，现在就与俄罗斯进行谈判，只是冻结战争、冻结痛苦和磨难。”

泽连斯基说：“我们需要真正的和平，因此，俄罗斯军队必须从我们整个独立的领土上真正撤走。”

非洲代表团由南非总统拉马福萨和塞内加尔总统萨勒等非洲五国领导人和高官组成，在他们飞抵基辅时，基辅发生了至少两次爆炸。结束对基辅的访问后，他们还计划到圣彼得堡与俄罗斯总统普京会面。

泽连斯基说他不明白这里发生了爆炸后，为什么非洲领导人还要访问俄罗斯，并质疑他们与普京见面会得到什么。

泽连斯基说：“……这是他们的决定，合乎逻辑吗？我想不通。”

拉马福萨与泽连斯基会晤后说，他将和普京举行双边会谈，并讨论金砖国家峰会事宜。

乌克兰一直在努力拉拢“全球南方”（Global South），以挑战俄罗斯在该地区的影响力。俄罗斯计划在今年夏季举行第二次俄罗斯－非洲峰会。

今年的金砖国家（BRICS）领导人峰会将于8月22日至24日在南非约翰内斯堡举行。金砖国家现由五个主要的新兴市场国家组成，分别为巴西、俄罗斯、印度、中国、南非。