越战“五角大楼文件”吹哨人埃尔斯伯格去世

1971年泄露美国越南战争内幕的吹哨人——丹尼尔·埃尔斯伯格——星期五（6月16日）去世，享年92岁。

埃尔斯伯格（Daniel Ellsberg）原为美国国防部军事分析师。1971年，他把一份名为“五角大楼文件”（Pentagon Papers）的约7000页军事机密文件，泄漏给《纽约时报》，揭发美国政府隐瞒越战真相。“五角大楼文件”加剧了美国的反战浪潮。美国时任总统福特最终在1975年宣布越南战争结束。

埃尔斯伯格也是一名坚定的反核武器活动家。2017年，他出版了一本关于核威胁的著作，书名为《世界末日机器：核战争策划者的自白》（The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War Planner）。

法新社报道，埃尔斯伯格3月宣布，医生2月17日告诉他，他患有末期胰腺癌，只剩下约六个月寿命。

患病后，埃尔斯伯格仍继续为反核活动发声，他接受记者访问时谈到核战争的持续威胁，尤其是俄罗斯入侵乌克兰带来的威胁。

埃尔斯伯格的妻子和子女星期五（16日）发表声明说，埃尔斯伯格临终前有家人陪伴在侧，没有经受任何痛苦。

声明说，“他很高兴不用再遵守医生五年来的无盐饮食规定。在他人生的最后几个月里，热巧克力、羊角面包、蛋糕、罂粟籽贝果和熏三文鱼，给了他更多的快乐”。

埃尔斯伯格的妻子帕特里夏、儿子罗伯特和迈克尔，以及女儿玛丽还说，埃尔斯伯格去世前重看了他最喜欢的几部电影。

越南战争从1955年至1975年，前后持续了约20年，是美国历史上持续时间最长的海外战争。